Ereğli'den kısa kısa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenli ve huzur içerisinde devam edebilmesi için toplantı gerçekleştirildi.

Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul aile birliklerinin talep ve sorunları dinlendi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlkay Akdeniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kandilli ve Ormanlı belediye başkanları katıldı.

Ereğli İnsan Hakları Kurulu belirlendi

Ereğli Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulu'nda görev alacak isimler belirlendi.

Kurul, her ayın son perşembe günü saat 16.00'da kaymakamlık salonunda rutin toplantılarını gerçekleştirecek.

Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın başkanlık yapacağı İnsan Hakları Kurulu'nda şu isimler yer alacak:

"Mehmet Tayyar Menteş, Ali Kemal Karaca, Muhammet Mücahit Andiç, Yeşim Özçelik, Rahman Demirtürk, Münevver Büyükalgan, Şaban Çelikoğlu, Çağlar Karagülmez, Celal Tatar, Murat Selimoğlu, Birol Onay, Mustafa Kemal Bektaş, Şükrü Kılıç, Şerike Kaya, Recep Vural, Yeliz Görgün."

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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