Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, ilçede 2. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kurulması için proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Keleş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl süren projenin hazırlandığını belirterek, "Proje dosyasını Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne teslim ettik. Ekonomisi her geçen gün büyüyen ilçemizin kalkınmasını desteklemek ve yeni istihdam alanları açmak amacıyla hazırlanan Ereğli 2. OSB projesi, bizler için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Ön taleplerin toplanmaya başladığını da aktaran Keleş, söz konusu yerle ilgili 197 hektarlık alanın tespit edildiğini kaydetti.

Okul bölgelerinde araç ve yaya trafiğine düzenleme

Ereğli Belediyesince okul bölgelerinde araç ve yaya trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri, Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik İşleri Müdürlüklerince okul önlerindeki yaya geçitleri düzenleniyor.

Ekipler, okul bölgelerine çeşitli uyarıların yer aldığı tabelalar da koyuyor.

Kırmacı Mahallesi'nden başlayan çalışmalar, ihtiyaç duyulan tüm okul önlerinde gerçekleştirilecek.