Ereğli'den kısa kısa

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Ereğli Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İhsan Yazıcıoğlu, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni transferlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, yeni yönetimle yeni heyecanla geçmiş yıllarda yapılan hataları en aza indirerek bir ekip ruhuyla Ereğli Belediyespor'u yeniden ayağa kaldırmanın gayreti içerisinde olacaklarını bildirdi.

Dış transferde Gökhan Kuloğlu, Turan Ekici ve Volkan Uluğ ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine teknik direktör Semih Tokatlı ile yardımcı antrenör Ercan Yaman ve kulüp yöneticileri katıldı.

Seyir halindeki otomobil yandı

Ereğli ilçesinde seyir halinde alev alan otomobili çevreden yetişen vatandaşlar söndürdü.

Mehmet Sadi Anıl idaresindeki 67 AZ 928 plakalı otomobil, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üst geçit bağlantı yolunda seyir halinde iken bir anda yanmaya başladı.

Alevlerin yükseldiği araçtan sürücü kendisini atarak çıkarken, çevredekiler yangın söndürücüleri ile yangına müdahale etti.

Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği araç yangını sırasında dumandan etkilenen sürücüye 112 Acil Servis ekipleri ambulans içerisinde müdahale etti.

Yangın nedeniyle duran ulaşım aracın çekici vasıtasıyla kaldırılması yeniden ulaşıma açıldı.

Zonguldak'ta sağanak

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş ve Devlet Su İşleri (DSİ) teknik ekipleri sel felaketi sonrası hasar gören beldede incelemelerde bulundu.

Başkan Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sel felaketinin izlerini silebilmek için belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

Beldeye gelen DSİ ekiplerinin incelemelerde bulunduğunu anlatan Demirtaş, "Çengel Mahallesi'ndeki ana yol güzergahında yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. Belde içinde bulunan dereler, yıkılan duvarlar ve çökme yapan yollar DSİ ekiplerine gösterdik. Konu hakkında görsel ve yazılı geniş kapsamlı hazırlanan rapor ilgililere iletildi. DSİ görevlileri en kısa zamanda beldedeki eksikliklerin tamamlanacağını bize bildirdiler." dedi.

Öte yandan Çengel Mahallesi Şehit Halis Çınar Caddesi'ndeki ana yol güzergahı yaşanan çökme nedeniyle bir bölümünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA