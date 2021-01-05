Ereğli'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
05.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:49
KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Cinler Mahallesi Karaman Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Karakaya yönetimindeki 06 AY 3204 plakalı otomobil, kavşakta Metin Yazıcı yönetimindeki 34 CMD 187 plakalı otomobile çarpıp, takla attı. Kazada sürücülerden Mehmet Karakaya yaralandı. Karakaya, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA