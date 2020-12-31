Ereğli'de iş yerlerine yeni yıl denetimi
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Ereğli'de iş yerlerine yeni yıl denetimi

31.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:36
Ereğli'de iş yerlerine yeni yıl denetimi

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Kuruyemiş, pastane ve tatlı satış yerleri başta olmak üzere iş yerlerini denetleyen ekipler Kovid-19 tedbirlerine uyum, gıdaların saklanması, depolanması, son kullanma tarihleri, genel temizlik, çalışan personel kıyafetleri, hijyen eğitim belgelerini kontrol etti.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız karşılaştıkları olumsuz durumlar karşısında Alo 153 Zabıta hattını arayarak şikayetlerini dile getirebilirler." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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