Ereğli'de Halk Buluşması ve Güvenlik Toplantısı

Ereğli Kaymakamlığınca halkla buluşma ve güvenlik toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Nazım Madenoğlu, Orhanlar Mahallesi'ndeki Endüstri Meslek Lisesi konferans salonundaki toplantıda yaptığı konuşmada, muhtar ve vatandaşların sorunlarının çözümü için köy ve mahallelerde çalışma sürdürdüklerini söyledi.



İlçeye bağlı köylerde düzenledikleri toplantılar,ı mahallelere de yaydıklarını anlatan Madenoğlu, "Yaşadığımız kente sorumluluklarımız var. Halkımıza hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Vatandaşlarımız hizmet aldıklarında bizler de mutlu oluyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu yönde vatandaşlarımızın sorunlarını olabildiğince kısa sürede çözmek için çaba harcıyoruz." dedi.



Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Fahri Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ve daire müdürlerinin yanı sıra çok sayıda mahalle sakini katıldı.