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Ereğli'de gaziler unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ereğli'de gaziler unutulmadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamı başkanlığında protokol eşliğinde gazi ziyaretleri gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Kaymakamı başkanlığında protokol eşliğinde gazi ziyaretleri gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e verilen gazilik ünvanı anısına 100.yılı kutlanan Gaziler Günü'nde, Kaymakam Mehmet Yapıcı başkanlığında, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Akça, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk'ün katılımlarıyla ilçede yaşayan gazileri temsili olarak, 2000 yılında Erzurum'da gazi olan Hakan Topçu ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Şaban Duru ve Fehmi Karaarslan ikametletinde pandemi tedbirlerine dikkat edilerek ziyaret edildi. Gazi ailelerinin talepleri dinlenerek yapılması gerekenler hakkında gerekli planlamalar yapıldı. Karşılıklı sevgi ve muhabbetle geçen görüşmelerin ardından aileler, Kaymakam Mehmet Yapıcı başta olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini dile getirdi. - ZONGULDAK

Ereğli'de gaziler unutulmadı

Ereğli'de gaziler unutulmadı

Ereğli'de gaziler unutulmadı

Ereğli'de gaziler unutulmadı

Ereğli'de gaziler unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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