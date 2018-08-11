Ereğli'de Esnaf Buluşmaları Toplantısı

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Belen Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu.

Uysal, sanayi sitesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede esnaf buluşmaları adı altında programlar düzenleyerek esnafın sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Sanayi esnafının hükümetin çıkardığı imar barışı yasasından faydalanması gerektiğini belirten Uysal, "Sizlerde kayıt belgelerinizi alarak bu konudaki eksiklerimizi tamamlayalım. Sizleri rahatsız edelim, ekmeğinizle oynayalım gibi öyle bir derdimiz yok. Tam tersine sizlerin menfaatinize, kazancınızın artması yönünde ne gerekiyorsa sizlerle beraber aynı noktada hareket etmek istiyoruz." diye konuştu.

İlçeyi rantçı ve rüşvetçilere peşkeş çekmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini dile getiren Hüseyin Uysal, şöyle konuştu:

"Eğer biz bazı şeylere cevap vermiyorsak, bu konuşmayı bilmediğimizden değil bizim edepli olmamızdandır. Sanıyorlar ki başkan cevap vermiyor, biz bu edepsizliğimizle başkanı susturduk. Onların söylediği, konuştuğu, dillendirdiği her koruya, her dedikoduya bir cevabım var. Benim bir bayrağım, bir devletim, bir vatanım, milli manevi duygularım var. Bunun haricinde kimse bana başka bir şeyi dayatamaz."