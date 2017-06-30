Erdoğan ve Trump'ın 45 Dakikalık Zirvesinin Detayları! Masada Katar Vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşme sonrası ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Erdoğan-Trump görüşmesinde Katar krizinin çözümünün ele alındığı bildirildi.

TRUMP KATAR'I SUÇLAMIŞTI

Katar krizi konusunda da her ne kadar Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson daha ılımlı ve diyaloğa dönük mesajlar verse de Başkan Donald Trump özellikle sosyal medyadan verdiği mesajlarda Katar'ı suçlayan ifadeler kullanmıştı.

İki lider, Mayıs ayında Washington'da Beyaz Saray'da görüşmüştü