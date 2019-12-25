Erdoğan Uludağ'dan alkışlanacak proje

25.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:01

Hayırsever işadamı, anneleriyle beraber cezaevinde kalan 40 çocuğun dışarıda özgürce bir gün geçirmelerini sağladı. Projeye Azra Akın da destek verdi.

Ünlü rock'çı Haluk Levent bir konserinde giydiği ceketi vahşice öldürülen Tuğba Anlak'ın kızının eğitim masrafları için satışa çıkarmış, ceketi Uludağ Holding'in sahibi Erdoğan Uludağ 74 bin TL ödeyerek satın almıştı. Hayırsever işadamı, yine örnek niteliğinde bir projeye imza attı.

40 ÇOCUĞUN ÖZGÜR GÜNÜ

Erdoğan Uludağ, ünlü oyuncu Azra Akın'la birlikte Bakırköy Kadın Tutukevi'ne ziyarette bulundu. Anneleriyle beraber demir parmaklıklar arkasında yaşayan 40 çocuğu özel izinle bir günlüğüne dışarı çıkaran Uludağ, miniklerin açık havada keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN

Azra Akın günün sonunda şu açıklamayı yaptı: "Bu çocuklar hepimizin. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek her çocuğun hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiçbir yavruyu görmezden gelemeyiz. Bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalmak zorundaysalar, şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun."

Kaynak: Bültenler