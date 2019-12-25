Erdoğan Uludağ'dan alkışlanacak proje
Haberler » Güncel » Erdoğan Uludağ'dan alkışlanacak proje - Haber

Erdoğan Uludağ'dan alkışlanacak proje

Vahşice katledilen Tuğba Anlak'ın kızının 8 yıllık eğitim masraflarını karşılamak amacıyla Haluk Levent'in ceketini 74 bin liraya satın alan Erdoğan Uludağ, örnek bir projeye daha imza attı.

25.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:01
Erdoğan Uludağ'dan alkışlanacak proje

Hayırsever işadamı, anneleriyle beraber cezaevinde kalan 40 çocuğun dışarıda özgürce bir gün geçirmelerini sağladı. Projeye da destek verdi.

Ünlü rock'çı bir konserinde giydiği ceketi vahşice öldürülen Tuğba Anlak'ın kızının eğitim masrafları için satışa çıkarmış, ceketi Holding'in sahibi Erdoğan Uludağ 74 bin TL ödeyerek satın almıştı. Hayırsever işadamı, yine örnek niteliğinde bir projeye imza attı.

40 ÇOCUĞUN ÖZGÜR GÜNÜ

Erdoğan Uludağ, ünlü oyuncu Azra Akın'la birlikte Bakırköy Kadın Tutukevi'ne ziyarette bulundu. Anneleriyle beraber demir parmaklıklar arkasında yaşayan 40 çocuğu özel izinle bir günlüğüne dışarı çıkaran Uludağ, miniklerin açık havada keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

BU ÇOCUKLAR HEPİMİZİN

Azra Akın günün sonunda şu açıklamayı yaptı: "Bu çocuklar hepimizin. Ne olursa olsun sağlıklı büyümek her çocuğun hakkı. Anne ve babaları cezaevinde olduğu için hiçbir yavruyu görmezden gelemeyiz. Bu çocuklar anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalmak zorundaysalar, şartlarının dışarıdaki yaşıtlarından farklı olmadığından emin olmalıyız ki vicdanlarımız rahat olsun."

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler