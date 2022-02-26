Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmede, Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.
AA / Güç Gönel - Güncel