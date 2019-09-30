Erdoğan: Türkiye Kaşıkçı cinayetini aydınlatma çabalarını sürdürecek

30.09.2019 11:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı suikastinin insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe verici olduğunu belirterek, adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inandıklarını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili The Washington Post'ta yazdığı makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin 11 Eylül terör saldırıları dikkate alınmazsa 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle