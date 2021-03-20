Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10'uncu yıl dönümünde ikili...
20.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:37
Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10'uncu yıl dönümünde ikili ilişkilerin her alanda gelişme göstermesinden kıvanç duyduğunu ifade etti.
Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinde, Türkiye ile Slovenya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın 10'uncu yıl dönümünde ikili ilişkilerin her alanda gelişme göstermesinden kıvanç duyduğunu ifade etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç