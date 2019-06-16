Erdoğan: S-400 savunma sistemi temmuz ayının ilk yarısında teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile NATO müttefikleri arasında krize neden olan Rus savunma sistemi S-400'lerin temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'ye teslim edileceğini söyledi.

Reuters'ın NTV'den aktardığına göre Tacikistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğünü ve S-400 savunma sistemlerinin temmuz ayının ilk yarısında Türkiye'de olmasını beklediklerini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle