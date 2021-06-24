Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü! Masada 5 konu başlığı vardı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konularının ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Karadeniz'de İngiltere ve Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde, Karadeniz'in yanı sıra ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konularının ele alındığı öğrenildi.

27 BİN RUS TURİST GELMİŞTİ

Rusya'nın uçuş yasağını kaldırmasıyla birlikte ülkeden charter uçuşlar 22 Haziran itibarıyla başladı. Günlük uçuş ve yolcu sayıları da hızla artışa geçti. Salı günü Antalya Havalimanı'na dış hatlardan toplam 155 uçak inerken, toplam 27 bin 787 turist geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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