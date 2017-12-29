Erdoğan, Polat'ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Harun Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan, halen Ankara Etlik'teki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Polat'ın babası Kenan Polat'ı telefonla aradı.



Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tedavi sürecini takip ettiği kaydedildi.



Lise öğrencisi Polat'ın ağır yaralandığı olay, Cumartesi Ağrı'da meydana gelmişti.



Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Polat, ilk müdahalesinin ardından önce Erzurum'a sevk edilmiş, Pazar günü de ambulans uçakla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmişti.