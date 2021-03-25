Erdoğan onlardan vazgeçmiyor! 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim: Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık

AK Parti kurulduğu günden bu yana 7 olağan ve 3 olağanüstü büyük kongre yaptı. Kongrelerde sayısız üye değişirken 3 kişi ise hiç değişmedi. Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık, 2003-2021 arasındaki 10 ayrı kongrede de MKYK üyeliğini devam ettiren isimler oldu.

AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde parti yönetimindeki kişi sayısı 75'e çıkarıldı ve eski MKYK'dan 22 ismin üstü çizildi. AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı 10 ayrı büyük kongrede değişmeyen 3 isim kaldı; Hayati Yazıcı, Ömer Çelik ve Öznur Çalık. Sözcü'nün haberine göre bu 3 isim, 2003'ten itibaren yapılan tüm kongrelerde listede kalmayı başardı.

ERDOĞAN'I GEÇTİLER

AK Parti olağan kongrelerini 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 ve 2021'de yaptı. Üç defa da (2014, 2016 ve 2018) olağanüstü kongreye gidildi. Olağanüstü kongrelerde 2014'te Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi, 2016'da Binali Yıldırım ve 2018'de 4 yıl aradan sonra Erdoğan yeniden partinin başına geçti. Erdoğan, 2014-2018 arasında AK Parti yönetiminden ayrı kaldı.

İşte 2003-2021 arasındaki 10 ayrı kongrede de MKYK üyeliğini devam ettiren 3 isim:

HAYATİ YAZICI

Rizeli olan 69 yaşındaki Hayati Yazıcı, hakimlik yaparken avukatlığa geçti. Siyasete ANAP'ta başladı. Erdoğan'ın avukatlığını uzun yıllar yaptı. Özellikle Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi günlerinde yakınlığı arttı. AK Parti'nin kurucularından oldu. Teşkilat Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yaptı. Yaklaşık 25 yıldır Erdoğan'ın yakın çevresinde ve kurmay ekibinde yer aldı. Şu an partinin Siyasi İşler Başkanlığı'nı yürüten Yazıcı'nın, şimdiye kadar yapılan partinin tüzük ve parti program değişiklerinde imzası bulunuyor.

ÖMER ÇELİK

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapıyor. Siyasi danışmanı olarak da Erdoğan'ın yanında olan Çelik, uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. AK Parti'nin kurucu ismi oldu ve Kültür, Turizm Bakanlığı, AB Bakanlığı ve Başmüzakereci görevlerinde bulundu. AK Parti'nin entelektüel beyni olarak biliniyor. Siyasi zekası ve kültür adamı yönü öne çıkıyor. Siyasi hırsı yok ama Erdoğan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

ÖZNUR ÇALIK

Aslen Malatyalı olan Öznur Çalık, uzun yıllar eczacılık yaptı. Siyasete DYP'de başladı, bu partide Kadın Kolları Başkanlığı ve 1995-1999 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 2003'te AK Parti MKYK'ya girdi ve 2007'de ilk kez milletvekili seçildi. 2007, 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 milletvekili seçiminde 5 dönemdir vekil seçiliyor. Ahmet Davutoğlu döneminde Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.