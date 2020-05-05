Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
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Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır

Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır
05.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:23

MYK Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimine değinerek "Kurallara uymazsak bedelini öder, tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısı öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin normalleşme sürecine geçişe değinen Erdoğan, "Yeni dönemde kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Kazanımları tehlikeye atacak adımlardan kaçınmak gerek. Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden, ülkemizi bu salgın müsibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz.

"BEDELİNİ HEP BİRLİKTE ÖDERİZ"

Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Salgını ne kadar çabuk yenersek normal hayata o derece hızlı döneriz. Kurallara uymazsak bunun bedelini hep birlikte öderiz. Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz. Normalleşme adımlarının diğer unsurlarını gelecek hafta açıklayacağız.

"İSTİKBAL MÜCADELEMİZİ ZAFERE ULAŞTIRACAĞIZ"

Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız. Çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabi edilen ülkelerin öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi. Dışarıdaki düşmanlara ve içerideki gafillere rağmen her alanda yürüttüğümüz istiklal ve istikbal mücadelemizi zafere ulaştıracağız.

"İSLAM'A YÖNELİK SALDIRILARINA ŞAHİT OLDUK"

Ankara Barosu'nun ve aynı zihniyetteki yapıların Diyanet İşleri Başkanımız ile onun şahsında İslam'a yönelik fütursuz saldırılarına şahit olduk. Sadece bu örnek dahi meslek kuruluşlarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetini ve ehemmiyetini göstermiştir."

Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır

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