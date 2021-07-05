Erdoğan: "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim...
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Erdoğan: "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim...

Erdoğan: 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Erdoğan: "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir.

Erdoğan: "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi
Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi

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Erdoğan: "MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim... - Haberler
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