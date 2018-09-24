Erdoğan Malcolm X'in Kızları ile Görüştü

Erdoğan Malcolm X'in Kızları ile Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak için gerçekleştirdiği New York ziyaretinde, ABD'li insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah'ı kabul etti.

Erdoğan Malcolm X'in Kızları ile Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak için gerçekleştirdiği New York ziyaretinde, ABD'li insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah'ı kabul etti. - York

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