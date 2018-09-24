Erdoğan Malcolm X'in Kızları ile Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak için gerçekleştirdiği New York ziyaretinde, ABD'li insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak için gerçekleştirdiği New York ziyaretinde, ABD'li insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah'ı kabul etti. - York