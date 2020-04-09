Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Gazeteci/Yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı konuşmalarda sık sık vurguladığı Tekalif-Milliye emirlerinin CHP'yi Atatürk'le vurma stratejisi olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınCHP'yi Atatürk'le vurma stratejisi nedeniyle Tekalif-i Milliye Emirleri'nden bahsettiğini ileri sürdü. Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün Tekalif-i Milliye emirlerini hatırlatması ise çarpıtıldı. 'Devlet bankalardaki mevduata el mi koyacak' şeklinde tehlikeli bir noktaya taşındı. Ekonomi güven üzerine yürür. Böyle bir dönemde halkı paniğe sevk edecek çarpıtmalara ne gerek var?" düşüncesini dile getirdi. CHP'Yİ ATATÜRK ÜZERİNDEN VURMA STRATEJİSİ Selvi, "Bir yandan da Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Erdoğan'ın neden Tekalif-i Milliye emirlerini gündeme getirdiğini soruşturdum. Cumhurbaşkanı, Atatürk'ten referans vererek milletin milli duygularına hitap etmeyi tercih etmiş. Yoksa mevduatla, milletin mal varlığıyla ilgili bir hesap kitap yok. Bir de CHP'yi Atatürk'le vurma stratejisi. Hatırlarsanız CHP Libya tezkeresine karşı çıkınca Erdoğan, Atatürk'ün Libya'da verdiği mücadeleyi hatırlatmıştı." ifadesini kullandı.