Erdoğan, kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı nazarbayev ile görüştü
Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştüAzerbaycan, (DHA) 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev...
Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü
Azerbaycan, (DHA) 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7'inci Zirvesi için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi.
Görüşmede; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.