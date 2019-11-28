Erdoğan: İslam ümmeti olarak pek çok konuda eksikliğimizi görüyoruz
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Erdoğan: İslam ümmeti olarak pek çok konuda eksikliğimizi görüyoruz

Cuhmurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şûrası Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada İslam'ın sadece belli mekanlara veya haftanın belli günlerine ayrılmış bir olgu olmadığını hayatın tümünü kuşatan ve kucaklayan bir kurallar ve yasaklar bütünü olduğunu dile getirdi.

28.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:56
Erdoğan: İslam ümmeti olarak pek çok konuda eksikliğimizi görüyoruz

Cuhmurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , 6. Din Şürası Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada İslam'ın sadece belli mekanlara veya haftanın belli günlerine ayrılmış bir olgu olmadığını, hayatın tümünü kuşatan bir kurallar bütünü olduğunu dile getirerek "Nefsimize ağır gelse de hayatımızın merkezine dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz. Özellikle dini hayattan tecrit eden belli kalıplara belli davranışlara hapseden dogmatik anlayışlara itibar etmeyeceğiz." dedi.


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Kaynak: Euronews.com

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