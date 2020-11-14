Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev
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Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev

14.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sayıştay Savcılıklarına 4 atama yaptı. Yapılan atamalardan bazılarının istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından daha önce görevden alınan isimler olması dikkat çekti.

Geçen ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çok sayıda bürokrat görevden alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleşen görevden alınma kararları 8 Ocak'taki Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Berat Albayrak'ın Bakan olduğu dönemde gerçekleşen bu görevden almalar dikkat çekmişti.

GÖREVDEN ALINMIŞTI, SAYIŞTAY SAVCILIĞI'NA ATANDI

Cumhuriyet'in haberine göre; görevden alınan 20'ye yakın üst düzey bürokrat arasında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Karatürk de vardı. Karatürk dün Cumhurbaşkanı tarafından Sayıştay Savcılığı'na atandı.

ALBAYRAK'IN GÖREVDEN ALDIĞI BİR İSME DAHA ATAMA

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak da görevinden alınan isimler arasında yer almıştı. Çolak, dün Erdoğan tarafından Sayıştay Savcısı olarak atandı.

Savcılığa atanan bir diğer isim Ertan Erüz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yönetici olarak görev yapmıştı. Mustafa İlhan da Sayıştay Savcısı olarak atandı.

Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev

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