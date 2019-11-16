Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği terör saldırısını yaşayan mahalle sakinleri konuştu

16.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:44

'nın görüntülerini içeren kayıt, 2008'deki Güngören'deki terör saldırısına ait. Saldırıda hayatını kaybeden Yunus Öztürk'ün annesi Türkan Öztürk acılarının hale taze olduğunu söyleyerek, "Ben cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Bu katili de ele geçirecek, bu katili de alacak" diye konuştu.

"BAŞKASINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN KENDİ DE GİTTİ"Güngören'de 2008 yılında çöp kutusuna bırakılan iki bombanın patlatılması sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 154 kişi de yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'daki temaslarında ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı senatörlere PKK/YPG'li terörist 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in karıştığı terör eylemleri hakkında hazırlanan videoyu izlettirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a izlettiği o videoda 2008 yılında Güngören'de meydana gelen bombalı terör saldırısında DHA'nın çektiği görüntüler yer aldı. Tekrar gündeme gelen Güngören saldırısının tanıkları ve hayatını kaybedenlerin yakınları o acı günü anlattı. 2008'deki bombalı terör saldırısında 27 yaşındaki oğlu Yunus Öztürk'ü kaybeden anne Türkan Öztürk tekrar gündeme gelen saldırıyla ilgili olarak acılarının hala taze olduğunu söyledi. Acılı anne Öztürk, "Alışveriş için buraya gelmişti. Bizim evimize çok yakın burası. İlk bomba patlayınca yaralı çocuğu görüp kucağına aldı. Çocuğu alıp kaçarken ikinci bomba patladı. Başkasını kurtarmaya çalışırken kendi de gitti. Babası da yüz metre aşağıdaydı. Babası ve kardeşi cesedi gördüğü halde tanıyamadı. Babası da saniyelerle kurtuldu. Acımız 11 senedir bugün ki gibi katilleri dışarıda en büyük acıyı da bu veriyor. Oğlum mezarda, katilleri dışarıda" diye konuştu. "CUMHURBAŞKANIMIZA GÜVENİYORUM"Öztürk, "Ben cumhurbaşkanımıza güveniyorum. Bu katili de ele geçirecek, bu katili de alacak. Ben cumhurbaşkanımıza inanıyorum bu katilinde yakalanıp cezasını çekeceğine inanıyorum. Burayı kimse dile getirmiyordu. Cumhurbaşkanı haricinde burayı dile getiren olmadı. Bir tek bunu sayın Cumhurbaşkanımız dile getirdi, ona güveniyorum. Ondan başka dile getiren olmadı. Katilleri yakalayacağına ve bizim de acılarımızın biraz olsun dineceğine inanıyorum" dedi.

"ETKİSİNİ HALA ÜZERİMİZDEN ATAMADIK"

25 yaşındaki Furkan Akarsu saldırı günü henüz 14 yaşında olduğunu ve etkilerini hala atlamadığını anlattı. Akarsu," O gün Güngören ve tüm Türkiye için çok kötü bir gündü. Bir sürü kötü anım var o günle ilgili. Ben evimdeydim önce bir ses duydum. Ondan sonra herkes sese doğru gitti. Herkesi bu köşeye doğru yollamışlar sonra bu köşede ikinci bomba patladı. Asıl can alan da o oldu. Camdan bakıyordum o sıra kıpkırmızı gördük köşeyi. İki tane ilkokul arkadaşım vardı Allah rahmet eylesin. Bu binada oturan bir küçük kızımız vardı o da vefat etti. Allah hepsinin belasını versin. Biz terörü kınıyoruz. Nefret ediyoruz hala bir çözüm bulunamadı. Keşke olmasa şu terör laneti bitmedi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul