Tam da Erdoğan'ın sözlerinden sonra! Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadine bakın: Türkiye'yi AB'ye almayacağım - Haberler

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Tam da Erdoğan'ın sözlerinden sonra! Fransa'da cumhurbaşkanı adayının seçim vaadine bakın: Türkiye'yi AB'ye almayacağım

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Fransa'da nisan ayında yapılacak seçimlerde Macron'un koltuğuna aday olarak gösterilen Valerie Pecresse, Yunan gazetesine Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB üyeliği konusunda yaptığı çağrıya atıfta bulunan Pecresse, "Türkiye'yi AB'ye almayacağım" dedi.

Avrupa Birliği üyeliği konusunda Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin Türkiye'ye de gösterilmesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyeliğini gündeme almak için birilerinin Türkiye'ye saldırması mı lazım?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarından sonra Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un koltuğuna aday olarak gösterilen Valerie Pecresse, çarpıcı bir çıkışa imza attı. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan Pecresse, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetine verilen herhangi bir entegrasyon desteğine karşı çıkılmalı. Türkiye hükümetinin gözdağı vermesi beni etkilemiyor. Türkiye'nin AB'ye entegre olmasına karşı çıkacağım. Türkiye'ye şu an verilen adaylık öncesi yardımları sorgulayacağım" dedi.

Açıklamasının devamında Fransa ile Yunanistan'ın bir süre önce Akdeniz için yaptığı işbirliği adımlarını desteklediğini dile getiren Pecresse, "Türkiye bu işbirliğinin istikrarı bozacağını söylese de bu gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Bu AB üyelerine ben diyorum ki acaba Türkiye'yi ne için AB'ye hala almakta endişe ediyorsunuz? Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Yoksa birileri saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?"

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (4)

Orhan bilgin:

Alsan ne yazar almasan ne yazar bız sanayii ve teknolojiye önem verelım AVRUPA bag olur bıze 10 tane yuksek şırketlerımız olsaydı ozman bunu dıyemezdın samsung bosh BMV KIA TIKTOK IPHONE

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Demir Acer :

))))

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Babilya :

Türkiye size kapitilasyonları verdiği içinmi?Almayın bayılmadık .Dürüst görünen barbarlar.

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