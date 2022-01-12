Erdoğan'ın parti grubu konuşmasında dikkat çeken Öcalan ve Demirtaş detayı: Hesaplaşacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'deki partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bir bölümünde ekonomiye ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve PKK ele başı Abdullah Öcalan'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KENDİ İÇLERİNDE BİR HESAPLAŞMALARI VAR"

İki taraf arasında bir hesaplaşma olacağını söyleyen Erdoğan, "Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Zannediliyor ki şu an her yer toz pembe. Onların da kendi içlerinde hesaplaşmaları var, bu hesaplaşmayı yapacaklar" şeklinde konuştu.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI ÇIKAN HDP'Lİ VEKİLE TEPKİ GÖSTERDİ

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li vekil Semra Güzel hakkında da sert sözler söyleyen Erdoğan, "Malum terör örgütünden birisi ile resimler yayınlanıyor. PKK'nın uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz tabii Karma Komisyona süratle bunu gönderdik. Gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz. Bay Kemal sen neden susuyorsun? İP neden susuyorsun, HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Diğerleri de yamalı bohça, onlarda da bir şey yok." ifadelerini kullandı.

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