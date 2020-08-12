Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008-2009 uluslararası krizinden sonra IMF'nin Türkiye'den borç istediğini söylemesi ve muhalefetin bu sözlere itiraz etmesi Ali Babacan'a soruldu. Babacan ise IMF'nin Türkiye'den 5 milyar dolar borç almak için sözleşme imzaladığını ancak kullanmadığını ifade etti.

12.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Ali Babacan'ı işaret ederek "IMF, bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zaman ekonomiye bakan zat, geldi bana 'Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu?' dedi. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor." diyerek eleştirmişti. Bu sözlerin sorulması üzerine Babacan IMF ile borç anlaşması imzalandığını ancak IMF'nin Türkiye'den borç almadığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Parti'nin Genel Merkezi'ne "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Akşener ile Babacan baş başa görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

BABACAN'A ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SORULDU

Bir gazetesi 2009-2011 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin bakan olduğunuz dönemi işaret ederek IMF'nin borç istediğini belirtmişti. Ancak muhalefet böyle bir borç istemenin olmadığını belirtiyor. O dönem siz vardınız, ekonominin dümenindeydiniz, siz neler söylemek istersiniz? IMF Türkiye'den borç istedi mi istemedi mi?" sorusunu yöneltti.

"IMF 5 MİLYAR DOLAR BORÇ ALMAK İÇİN SÖZLEŞME İMZALADI"

Ali Babacan da şunları söyledi "Aslında o yılların arşivine bakarsanız her şey çok açık ortada. Kurumların yaptığı resmi açıklamalara bakarsanız yine çok açık ortada. 2008-2009 uluslararası krizinden sonra IMF'nin kaynak ihtiyacı ortaya çıktı ve ileride muhtemel kaynak ihtiyacı olabilir gerekçesiyle yeni mekanizmalar oluşturuldu. Yeni mekanizmalar oluşturulmasında biz Türkiye olarak aktif bir şekilde işin içindeydik. Bu oluşturulan olası daha büyük krizlere karşı kaynak hazırlığına Türkiye de katkıda bulundu. Merkez Bankası ile IMF arasında yapılan bir protokolle; ihtiyaç durulması halinde 5 milyar dolara kadar bir kredinin IMF'ye kullandıralabileceğine yönelik bir sözleşme imzalandı.

"TÜRKİYE'NİN O GÜN BU GÜCÜ GÖRMESİ OLUMLU BİR GELİŞMEDİR"

Bu zaten internet sitelerinde olan bir konu. Ancak ileriki aşamalarda bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye o rakamı IMF'ye kullandırmadı. İhtiyaç olsaydı 'biz bu 5 milyar doları vermeye hazırız' diye sözleşme imzaladık. 'Borç verildi mi verilmedi mi' üzerinden çok boş bir tartışma yaşanıyor. Biz bir kredi limiti açtık ama ihtiyaç olmadığı için kullanılmadı. Türkiye'nin o gün bu gücü kendisinde görmesi o gün adına olumlu bir gelişmedir. Özü budur. "

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin şu anda IMF'ye borcu yok ama birileri de avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi. 'IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz.' Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapadık. IMF, bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zaman ekonomiye bakan zat, geldi bana 'Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu?' dedi. 'Verin, bugün borç alan, yarın talimat alır.' dedim. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunları herkesin görmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu

Manşet

Haberler

Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı 3. Sayfa
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Ekonomi
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Spor
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Politika
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı Spor
Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Vaka sayılarının arttığı Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden ilk açıklama geldi
Taksici, durakta gördüğü iguanayı timsaha benzetince aklı gitti
Taksici, durakta gördüğü iguanayı timsaha benzetince aklı gitti
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!
85 yıllık marka 20th Century Fox'un ismi değişiyor!
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cenk Eren Hande Erçel Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor Mert Nobre Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 16:10:04. #1.15#
title