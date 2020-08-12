Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008-2009 uluslararası krizinden sonra IMF'nin Türkiye'den borç istediğini söylemesi ve muhalefetin bu sözlere itiraz etmesi Ali Babacan'a soruldu. Babacan ise IMF'nin Türkiye'den 5 milyar dolar borç almak için sözleşme imzaladığını ancak kullanmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Ali Babacan'ı işaret ederek "IMF, bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zaman ekonomiye bakan zat, geldi bana 'Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu?' dedi. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor." diyerek eleştirmişti. Bu sözlerin sorulması üzerine Babacan IMF ile borç anlaşması imzalandığını ancak IMF'nin Türkiye'den borç almadığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Parti'nin Genel Merkezi'ne "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Akşener ile Babacan baş başa görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

BABACAN'A ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SORULDU

Bir gazetesi 2009-2011 yılları arasında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin bakan olduğunuz dönemi işaret ederek IMF'nin borç istediğini belirtmişti. Ancak muhalefet böyle bir borç istemenin olmadığını belirtiyor. O dönem siz vardınız, ekonominin dümenindeydiniz, siz neler söylemek istersiniz? IMF Türkiye'den borç istedi mi istemedi mi?" sorusunu yöneltti.

"IMF 5 MİLYAR DOLAR BORÇ ALMAK İÇİN SÖZLEŞME İMZALADI"

Ali Babacan da şunları söyledi "Aslında o yılların arşivine bakarsanız her şey çok açık ortada. Kurumların yaptığı resmi açıklamalara bakarsanız yine çok açık ortada. 2008-2009 uluslararası krizinden sonra IMF'nin kaynak ihtiyacı ortaya çıktı ve ileride muhtemel kaynak ihtiyacı olabilir gerekçesiyle yeni mekanizmalar oluşturuldu. Yeni mekanizmalar oluşturulmasında biz Türkiye olarak aktif bir şekilde işin içindeydik. Bu oluşturulan olası daha büyük krizlere karşı kaynak hazırlığına Türkiye de katkıda bulundu. Merkez Bankası ile IMF arasında yapılan bir protokolle; ihtiyaç durulması halinde 5 milyar dolara kadar bir kredinin IMF'ye kullandıralabileceğine yönelik bir sözleşme imzalandı.

"TÜRKİYE'NİN O GÜN BU GÜCÜ GÖRMESİ OLUMLU BİR GELİŞMEDİR"

Bu zaten internet sitelerinde olan bir konu. Ancak ileriki aşamalarda bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye o rakamı IMF'ye kullandırmadı. İhtiyaç olsaydı 'biz bu 5 milyar doları vermeye hazırız' diye sözleşme imzaladık. 'Borç verildi mi verilmedi mi' üzerinden çok boş bir tartışma yaşanıyor. Biz bir kredi limiti açtık ama ihtiyaç olmadığı için kullanılmadı. Türkiye'nin o gün bu gücü kendisinde görmesi o gün adına olumlu bir gelişmedir. Özü budur. "

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada "Türkiye'nin şu anda IMF'ye borcu yok ama birileri de avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi. 'IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz.' Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapadık. IMF, bizden 5 milyar dolar borç istedi. O zaman ekonomiye bakan zat, geldi bana 'Sayın Başbakanım verelim mi bu borcu?' dedi. 'Verin, bugün borç alan, yarın talimat alır.' dedim. Şimdi parti kurmuş, bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunları herkesin görmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.