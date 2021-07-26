Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker

Haberler.com - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz" açıklamalarına yanıt verdi. Aktay, "Pratik olarak bu mümkün değil. Pratik olarak ülkenize sığınmış, belli koşullarda göçmen ve mülteci statüsü elde etmiş olan insanları apar topar, paldır küldür dışarı atmak veya göndermek diye bir durum zaten söz konusu olamaz. Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ''İktidara geldiğimizde Suriyelileri kendi ülkelerine göndermek istiyoruz'' sözleri tartışılmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt vermiş ve "Bize sığınan Allah'ın kullarını biz katillerin kucağına atmayız'' demişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu'na bir yanıtta AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay verdi.

"KILIÇDAROĞLU BUNU YAPAMAYACAĞINI BİLİYOR"

Euronews'e değerlendirmelerde bulunan Aktay, Kılıçdaroğlu'nun sözleri için "Pratik olarak bu mümkün değil. Pratik olarak ülkenize sığınmış, belli koşullarda göçmen ve mülteci statüsü elde etmiş olan insanları apar topar, paldır küldür dışarı atmak veya göndermek diye bir durum zaten söz konusu olamaz. Bunu yapamayacağını biliyor Kılıçdaroğlu. Belki de bilmiyordur, danışmanları kendisine söylemiyordur. Neden yapamaz? Bu sadece mültecileri sevip sevmemek ile alakalı değil sadece. Netice itibariyle ülkeye sığınan Suriyeli mülteciler belli bir hukuki statü elde etmiş oluyorlar. Uluslararası göçmen hukukuna göre bu insanlar gerekçesiz bir biçimde herhangi bir suç işlememişlerse gönderemezsiniz" dedi.

"SURİYELİLER GİTSİN EKONOMİ ÇÖKER"

"Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle yaşamak zorunda. Bu bir kader biraz da... Bundan kaçamadığımız gibi, bu bir imtihan. Bizim onları nasıl yönettiğimize bakmamız gerekiyor. Bir açıdan baktığımızda da göç bir toplumu dirilten bir şeydir. Canlandıran bir etki de yapar. Bakın Türklerin Alman ekonomisine yaptığı katkıdan bahsediliyor. Bu yönde çalışmalar var. Beyin niteliğinde Türkler yetişiyor orada. Belki Suriyelilerin de ilk gelenleri sanayi, inşaat alanında çalışanlar olarak kalacaklar ama Suriyelilerin Türkiye'ye yaptığı katkı ile Türkiye Arap dünyası ile arasında çok ciddi bir köprü oluşturacak" diyen Aktay, "Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in 'mülteci' sözlerine sert tepki: Bir daha asla
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Merkel'in "mülteci" sözlerine sert tepki: Bir daha asla

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Derya Uluğ İrem Derici Yusuf Güney
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 19:16:00. #1.15#

title