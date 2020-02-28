Erdoğan ile Trump görüştü: İdlib'de insanlık dramını engellemek için ilave adım atılmalı

28.02.2020 21:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve Orta Doğu gündemini ele aldı.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede gündemdeki konular değerlendirildi. İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı. Euronews.com'da Görüntüle