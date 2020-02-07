: Erdoğan ile Mustafa Ataş arasında 'İmamoğlu' diyaloğu: Ne zaman ismini ağzıma aldım?

07.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:59

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dönem gruplar halinde gerçekleştirdiği milletvekili buluşmalarına yeniden başladı. AK Parti Lideri Erdoğan, parti genel merkezinde 53 milletvekili ile Naci Bostancı, Numan Kurtulmuş, Fatih Şahin, Ömer Çelik, Hayati Yazıcı, Mahir Ünal ve Mehmet Muş'un katıldığı bir buluşma gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 3 saatten fazla sürdü.

Toplantıda ilk önce Erdoğan bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Ardından milletvekillerine söz verdi ve onları dinledi; tek tek notlar aldı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile milletvekili Mustafa Ataş'ın diyaloğu damga vurdu.

"İMAMOĞLU'NA CEVAP VERMEYİN"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Ataş Erdoğan'a "Açıklamalarınızda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini çok fazla kullanıyorsunuz. Cevap vermeyin" tavsiyesinde bulundu.

Mustafa Ataş ve Recep Tayyip Erdoğan

"NE ZAMAN ONUN İSMİNİ AĞZIMA ALDIM"

Erdoğan, bu tavsiyeye "Nerede ismini kullanmışım, ne zaman onun ismini ağzıma aldım?" diyerek yanıt verdi. Erdoğan'ın cevabı sonrası tekrar söz alan Ataş, Kanal İstanbul konusunda yaşanan spekülasyonları hatırlattı. Bunun üzerine Erdoğan, "Kanal İstanbul'un patenti bende. Onunla ilgili açıklama yapmayacağım da neyle ilgili yapacağım" dedi.

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