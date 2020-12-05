Erdoğan ile Bilal Göregen'in montaj videosunu gerçek zanneden Bircan Bali ve Seren Serengil alay konusu oldu

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Seren Serengil ve Bircan Bali, Bilal Göregen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın montajlanan videosunu gerçek zannedince alay konusu oldu.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Bircan Bali ile Seren Serengil'in yaptığı Söylemezsem Olmaz programında ilginç anlar yaşandı. Magazin konularının yanı sıra sosyal medyada çok etkileşim alan videolara da programda yer veren sunucular, montaj olan videoyu gerçek zannedip yorumlamaya başladı.

"TAYYİP BEY BAZEN TATLI OLABİLİYOR"

Yıllar önce yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan Bilal Göregen ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videoları sanki yan yanalarmış gibi montajlandı. Bu videoyu gerçek zanneden Seren Serengil ise "Tayyip Bey bazen çok tatlı olabiliyor" yorumunu yaptı.

BİRCAN'IN TEPKİSİ SEREN'İ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Videoyu izleyince montaj olduğunu anlayan Bircan Bali ise "Onu biz oraya oturttuk dimi böyle bir şey olamaz" deyince Serengil'in yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.