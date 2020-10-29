Erdoğan: "(Halide Edip'in Sultanahmet mitingi konuşması) Aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız"
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Erdoğan: "(Halide Edip'in Sultanahmet mitingi konuşması) Aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız"

29.10.2020 17:35 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 97. yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 97. yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katıldı. (3)

"(Halide Edip'in Sultanahmet mitingi konuşması) Buradaki ifadeler ve gerisindeki ruh, İstiklal Harbimizin manasını en güzel şekilde anlatıyor. İnşallah biz de aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız"

Erdoğan: '(Halide Edip'in Sultanahmet mitingi konuşması) Aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız'
Erdoğan: '(Halide Edip'in Sultanahmet mitingi konuşması) Aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız'
Erdoğan: '(Halide Edip'in Sultanahmet mitingi konuşması) Aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız'
Erdoğan: '(Halide Edip'in Sultanahmet mitingi konuşması) Aynı ruh ve heyecanla ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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