Erdoğan görüşmesinin dış basın yansımaları

14.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme ABD basınında geniş yer buldu.

CNN International'a değerlendirmede bulunan Aaron David Miller, köşesinde Başkan Trump'un uzun zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan için yumuşak bir noktaya sahip olduğunu belirterek, bunun nedenlerinin başında Trump'un 'güçlü adamları' sevmesini gösterdi. Miller yazısında, "Trump, Erdoğan'ın danışmanlığından sürekli olarak etkilendi. Onu sürekli olarak övdü, açıkça ABD-Türk ilişkilerini Türk lideriyle yakın olan 'kişisel ilişkisine' bağladı" şeklinde ifadeler kullandı. İki liderin aynı dünya görüşünü paylaştığını belirten Miller, bu ilişkinin sürekliliğini sorgularken "Trump, Türkiye'yi kendisine yakın tutmanın önemini açıkça kavradı ki Türkiye müttefik olarak en büyük ikinci orduya ve anahtar bir coğrafyaya sahip" değerlendirmelerde bulundu.

CBS News tarafından görüşmeye dair notlar Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Size söyleyeyim, ben Başkanın büyük bir hayranıyım" sözleriyle aktarıldı.

Time Dergisi ise iki lider arasındaki toplantı hakkında yaptığı haberde Trump'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 Milyar Dolar'a hızlı bir şekilde yükseltebileceklerini belirten sözlerine yer verdi.

NBC News ise kaynağını belirtmediği yetkililerin sözlerine yer vererek toplantıyı duyurdu. Yetkililerin iki ülke arasındaki ittifakın neredeyse 70 yıla dayandığını, çok zor zamanlarda iki ülkede bu sayede ayakta kaldığını yazdı.USA Today ise iki lider arasındaki toplantıyı Trump'ın Erdoğan için 'Büyük bir hayranıyım" sözlerine yer vererek 'Trump, Türkiye'nin Erdoğan'ını hoş karşıladı başlığıyla' duyurdu

Kaynak: DHA