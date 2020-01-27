Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi
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Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gambiya'da, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi.

27.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:59
Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın toplantısı düzenledi

Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği 'da, Gambiya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Barrow ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.


Kaynak: DHA
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