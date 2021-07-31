Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması

Haberler.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından ciddi oranda etkilenen Antalya'da yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Yangın uçakları konusundaki eleştirilere de yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi de THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesi ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde bakanlarla toplantı yaptı. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçen Erdoğan, afet bölgesiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

"GELİŞMİŞ HELİKOPTERLERLE AÇIĞIMIZI KAPATMAYA ÇALIŞTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, yangın uçağı filosu konusundaki eleştirilere de yanıt verdi:

"Uçak konusundaki sıkıntıların nedeni THK'nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan anfibik uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

"İHA'LAR SAYESİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL 234 YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRMÜŞTÜK"

İHA'lar yangınların tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması için bize imkan tanımıştır. İHA'lar sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Orman yangınları ile mücadelede filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz."

Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Seda Sayan Sezen Aksu Tuğba Özay
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 17:53:01. #1.15#

title