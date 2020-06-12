Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
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Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Libya'daki iç savaşta darbeci Halife Hafter'i destekleyen Putin'i, "Hafter sizden güç alıyor. Ateşkesi bozuyor" diyerek uyardı.

Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
12.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:48

Önceki akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen telefon görüşmesinin perde arkası belli oldu. Görüşmede ana başlık Libya meselesi oldu. Putin'in 'ateşkesin önemine' dikkat çekmesi üzerine Erdoğan "Ateşkes'i bozan Serrac değil, Hafter. Hafter de sizden güç alıyor" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan, geçtiğimiz hafta Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac'ı Ankara'da ağırlamıştı. Bu görüşmeden kısa süre sonra ABD Başkanı Donald Trump ile Libya'yı görüşen Erdoğan, yeni döneme dair işaretler vermişti. Erdoğan'ın "Libya diplomasisi" kapsamındaki önemli görüşmelerinden biri de Putin ile gerçekleşti.

"HAFTER MEŞRU DEĞİL"

Edinilen bilgiye göre iki lider Libya'daki çatışmalardan duydukları endişeleri yineledi. Erdoğan'ın Hafter'e destek veren Putin'e, Hafter'in gerileyişi ve uluslararası kamuoyunda etkisini yitirdiğine dair örnekleri anlatıp "Hafter'in meşru bir güç olmadığı" mesajını verdiği bildirildi.

Putin ise, 19 Ocak 2020'de Berlin Uluslararası Konferansı'nın kararları, BM Güvenlik Konseyi'nin 2510 sayılı Kararı ile ateşkesin tüm taraflarca uygulanmasının önemini vurguladı. Putin'in, "Libya'da taraflar arası diyalog için mümkün olan en kısa sürede ateşkese uyulmalı" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Erdoğan'ın da Putin'e, "Ateşkesi bozan BM'nin de tanıdığı meşru Serrac değil, Hafter. Hafter de sizden güç alıyor" mesajı verdiği öğrenildi. Putin'in hatırlattığı söz konusu kararlarda "silah ambargosu"nun da uygulanmasına ilişkin maddeler olduğunu belirten Erdoğan'ın, Hafter'e hiçbir ambargo uygulanmadığını, tam tersine daha destek verildiğini ifade ettiği bildirildi. Erdoğan görüşmede tüm bu desteklere karşın Hafter'in gerileyişinin sürdüğünü kaydetti.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü olan 3 Haziran 2020 tarihi nedeniyle de görüşmede birbirlerini tebrik etti. İki lider, koronavirüse karşı mücadelede ortak çalışmaya da değindi. Virüs nedeniyle iki ülke arasında kısıtlama konulan ticaret, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerin kademeli olarak yeniden başlamasına dikkat çekildi.

Güncel Manşet

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