Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
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Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir

Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı.

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan konuşmasının ardından beraberindekilerle okulu gezdi. Erdoğan, okul girişinde mini konser veren kız öğrenciyi bir süre dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sınıfları geçti. Erdoğan sınıfların 20 kişilik olmasına dikkat çekti. Erdoğan, "Bizim okuduğumuz sınıflar 75 ve 120'ydi. Ama şimdi buraya gelmiş olmak hem hocalarımızı rahatlatıyor, hem size daha ilgi gösterme noktasında fırsat veriyor" dedi. Erdoğan bir sınıfta tahtaya,"Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazıp altına imzasını attı. Erdoğan, öğrencilere yazdığı sözün açıklamasını da yaparak tavsiyelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra öğrencilerle sırada oturdu. Erdoğan son olarak öğrencilerin projelerini inceledi.

 


Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir
Erdoğan'dan öğrencilere: Oku, düşün, uygula, neticelendir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
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