Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'a desteğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler - Haberler
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Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'a desteğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız çimento devi Lafarge'ın DEAŞ'a finans desteği sağladığının ortaya çıkmasına ilişkin "Konuyu Macron'a ve Avrupa'da görüştüğüm pek çok lidere yıllardır söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler" dedi. Erdoğan'ın, 19-22 Eylül tarihleri arasında BM Genel Kurulu için gideceği ABD'de gerçekleştireceği temaslarında da söz konusu konuyu gündeme getireceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Fransız çimento devi Lafarge'ın, DeaşFransa gizli servisinin bilgisi dahilinde desteklemesine ilişkin belgelerin ortaya çıkması da gündeme geldi.

"KONUNUN BELGELENMİŞ OLMASI ÖNEMLİ"

Fransa'da Yargıtay'ın Lafarge'a "İnsanlığa karşı suça iştirak" suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararını değerlendiren Erdoğan'ın, "Fransa Yüksek Mahkemesi tarafından konunun belgelenmiş olması önemli" dediği öğrenildi.

BM'DE GÜNDEME GELECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre birçok liderle konuyu daha önce konuştuğunu anlatan Erdoğan'ın, "Lafarge ile ilgili konuyu, Macron'un kendisine ve Avrupa'da görüştüğüm pek çok lidere yıllardır söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler" ifadesini kullandığı belirtildi.

Erdoğan'ın, 19-22 Eylül tarihleri arasında BM Genel Kurulu için gideceği ABD'de gerçekleştireceği temaslarında da söz konusu konuyu gündeme getireceği ifade ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük çimento devi olan Lafarge şirketinin Fransa hükümetinin bilgisi dahilinde terör örgütü Daeş'e para aktardığı ortaya çıkmıştı. Yargıtay, Lafarge'a 'DEAŞ'lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açmıştı.

Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'a desteğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'a desteğinin ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler - Haberler
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