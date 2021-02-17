Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde kısıtlamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Salgında zor günler geçiren esnaf ve işçilerin üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladıklarını belirten Erdoğan, "Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası aldığımız kararları açıklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili açıklamasında bu akşamki kabine toplantısını işaret ederek "Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla ilgili aldığımız kararları millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Koronavirüsle mücadelenin sancılı sürecinde AK Parti kadrolarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Birçok kardeşimizi ebediyete uğurladık. Burhan hocamızı uğurladık, Kadir abimizi uğurladık. Birçok mesai arkadaşlarımızı uğurladık. Salgın şartlarının insanımızı çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını biliyoruz.

"AŞILAMADA 5 MİLYON 200 BİNİ BULDUK"

Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Aşılamada 5 milyon 200 bini bulduk ve yoğun bir şekilde de kampanyamız devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok ama biz başardık. Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız.

AK PARTİ KONGRESİ ELEŞTİRİLERİNE YANIT

AK Parti'nin binlerce kişinin katıldığı kongrelerinde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmediğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongresine çamur atmasını tebessümle karşılıyorum. Kırptıkları görüntüler ile bizim coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor. Hakikat güneşi balçıkça kapanmaz" diye konuştu.