ERDOĞAN'DAN FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLEN TACETTİN ASLAN'A TEBRİK
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ERDOĞAN'DAN FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLEN TACETTİN ASLAN'A TEBRİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından 'fahri doktora' unvanı verilen İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Aslan'ı tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından 'fahri doktora' unvanı verilen İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Aslan'ı tebrik etti. Erdoğan, Tacettin beyin desteğiyle yaptırılan okullardan mezun olan binlerce insanımız ülkemize ve milletimize hizmet ediyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Aslan'a 'fahri doktora' unvanı verilen törene video mesaj gönderdi. Erdoğan, girişimcilik alanında 'fahri doktora' unvanı verilen Tacettin Aslan'ı tebrik ederek, Tacettin Aslan bey vatanına ve milletine hizmeti ibadet mesabesinde görmüş, Türkiye'nin ve Çanakkale'nin kalkınması için çaba harcamış, hayırseverliği ile insanımızın gönlünde taht kurmuş her bakımdan müstesna bir şahsiyettir. İÇDAŞ gibi bir dünya devini ülkemize kazandıran Tacettin Aslan, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarına verdiği güçlü destekle de nitelikli insan havuzumuzun gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bugün iş ve ticaret hayatımızın farklı alanlarında Tacettin Aslan beyin yetişmesine vesile olduğu birçok başarılı yönetici, mühendis ve girişimciye rastlıyoruz. Aynı şekilde Tacettin beyin desteğiyle yaptırılan okullardan mezun olan binlerce insanımız, ülkemize ve milletimize hizmet ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Sayın Tacettin Aslan'a, ülkemize ve Çanakkale'mize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Allah'tan kendisine hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLEN TACETTİN ASLAN'A TEBRİK
ERDOĞAN'DAN FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLEN TACETTİN ASLAN'A TEBRİK
ERDOĞAN'DAN FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLEN TACETTİN ASLAN'A TEBRİK
ERDOĞAN'DAN FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLEN TACETTİN ASLAN'A TEBRİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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