Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Dengir Mir Mehmet Fırat için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve bu sabah hayatını kaybeden Dengir Mir Mehmet Fırat için taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçi Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlandı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Türk siyasetinin saygıdeğer isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
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