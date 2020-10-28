Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de

MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de ya… Yani bugün evine ekmek götüremeyen biri var mı Türkiye'de ya… İnanıyor musunuz bunlara?" dedi.