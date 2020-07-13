Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" diyen Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na "O kadar da değil" şeklinde cevap verdi.

13.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:16

Danıştay 10. dairesi Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki engeli kaldırdı ve 1934'te alınan ve Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu karar sonrası tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

"İLK NAMAZI SİZİN KILDIRMANIZI İSTİYORUZ"

Bu karar sonrası en çok merak edilen konulardan biri de Ayasofya'da ilk namazı kimin kıldıracağı oldu. Konuyla ilgili Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" dedi.

"O KADAR DA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramoğlu'nun bu önerisine "O kadar da değil." diyerek yanıt verdi.

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü gerçekleştirdiği konuimada Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını açıkladı.

Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış Magazin
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte...
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım Politika
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 3. Sayfa
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Ozan Güven Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Düğün Yangın Ayasofya
Şu an buradasınız: Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 16:16:06. #1.15#
title