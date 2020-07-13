Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" diyen Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu'na "O kadar da değil" şeklinde cevap verdi.

Danıştay 10. dairesi Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki engeli kaldırdı ve 1934'te alınan ve Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Bu karar sonrası tüm gözler Türkiye'ye çevrildi.

"İLK NAMAZI SİZİN KILDIRMANIZI İSTİYORUZ"

Bu karar sonrası en çok merak edilen konulardan biri de Ayasofya'da ilk namazı kimin kıldıracağı oldu. Konuyla ilgili Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayasofya'da ilk namazı sizin kıldırmanızı istiyoruz" dedi.

"O KADAR DA DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayramoğlu'nun bu önerisine "O kadar da değil." diyerek yanıt verdi.

AYASOFYA'DA İLK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü gerçekleştirdiği konuimada Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını açıkladı.