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Erdoğan çifti, kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti

AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Erdoğan çifti, kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, Erdoğan çiftini, "Gönlümdeki insanın evime gelmesi ne güzel bir şey." sözleriyle karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın eşlik ettiği Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, baba Avni Cengiz, anne Beyhan Cengiz ve ailenin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ziyarette Başak Cengiz'in mezuniyet fotoğraflarının yer aldığı albümü inceledi. Emine Erdoğan, albümü incelerken göz yaşlarını tutamadı.

Anne Cengiz, kızının mezuniyetinde taktığı başörtüsünü de Emine Erdoğan'a hediye etti.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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