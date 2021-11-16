Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu (1) - Haberler
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu (1)

AA / Cem Şahin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın mimar Başak Cengiz'in evine gelişi ve yakınlarına taziyede bulunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın eve girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başak Cengiz'in annesine taziyede bulunması ailesine -...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın mimar Başak Cengiz'in evine gelişi ve yakınlarına taziyede bulunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın eve girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başak Cengiz'in annesine taziyede bulunması ailesine - Emine Erdoğan'ın anneye taziyede bulunması ve sohbeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü incelemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu (1)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu (1)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu (1)

Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu

Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu

 ERDOĞAN'IN KONUTUNUN FOTOĞRAFLANMASI SORUŞTURMASINDAN DETAYLAR

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

AA / Cem Şahin - Son Dakika Haberleri

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