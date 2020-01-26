Erdoğan Cezayir'de: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir'de bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı baş başa görüşmenin arından heyetler arası görüşmelerde bulunuldu.
26.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı baş başa görüşmenin arından heyetler arası görüşmelerde bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com