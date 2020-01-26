Erdoğan Cezayir'de: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz
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Erdoğan Cezayir'de: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir'de bir araya geldi.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı baş başa görüşmenin arından heyetler arası görüşmelerde bulunuldu.

26.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:43
Erdoğan Cezayir'de: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz

, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir'de bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı baş başa görüşmenin arından heyetler arası görüşmelerde bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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