Erdoğan: Bu konu bizim meselemiz değil, polemiğe girmeyin

25.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:35

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün öğleden sonra toplandı. Parti genel merkezinde 3 saate yakın süren toplantıda gündeme dair konular ele alındı. Bu konulardan biri de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün arasındaki rüşvet ve rant tartışmasıydı.

"POLEMİĞE GİRMEYİN"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, rüşvet ve rant iddialarının masaya yatırıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına konuya ilişkin talimatta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyu takip etmeye devam edin. Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin" ifadelerini kullandı.

RÜŞVET TARTIŞMALARI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

BELEDİYEDEN YANIT GELMİŞTİ

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. Togo Kuleleri'nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

YAVAŞ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde, CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün hakkında 'terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.