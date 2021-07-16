ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU
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ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU

ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı süren Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemede bulundu.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı süren Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemede bulundu.  Bir süre inşaat alanını gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında da bilgi aldı. 

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın incelemesinden fotoğraf

-Erdoğan'ın konvoyunun inşaat alanından ayrılması


ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU
ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU
ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU
ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU
ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU - Haberler
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