ERDOĞAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMEDE BULUNDU
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı süren Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemede bulundu.
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı süren Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemede bulundu. Bir süre inşaat alanını gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.
Görüntü dökümü:
--------------Erdoğan'ın incelemesinden fotoğraf
-Erdoğan'ın konvoyunun inşaat alanından ayrılması
Kaynak: Demirören Haber Ajansı