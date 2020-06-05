Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
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Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli

Son zamanlarda ibadete açılması tartışılan Ayasofya, AK Parti MYK toplantısında da gündeme geldi. Erdoğan'ın "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" değerlendirmesini yaptığı belirtildi. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için talimat verdiği de kaydedildi.

05.06.2020 07:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 07:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, son günlerde ibadete açılması tartışılan Ayasofya da masaya yatırıldı. Erdoğan'ın bu konuda "Ayasofya'da namaz da kılınır, Fetih Suresi de okunur. Buna ancak ve ancak aziz milletimiz karar verir" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

"CAMİ OLARAK DA TURİSTLER TARAFINDAN ZİYARET EDİLEBİLİR"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1934'te Danıştay kararıyla müze yapılan Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi için talimat verdiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre Erdoğan, "Ayasofya cami olarak turistler tarafından ziyaret edilmeye devam edilebilir. Sultanahmet'te olduğu gibi. Buna milletimiz karar vermeli" dedi.

Erdoğan toplantıda, "Bu konuda çok hassas olun" talimatını da vererek, acele edilmemesini, konunun iyi araştırılmasını istedi.

FETİH SÜRESİ OKUNMUŞTU

Öte yandan 29 Mayıs tarihinde İstanbul'un Fethi vesilesiyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunup Kuran-ı Kerim tilaveti yapılmıştı. Bu durum özellikle komşumuz Yunanistan'da büyük yankı uyandırmıştı.

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli

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